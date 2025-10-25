Informações de preço de Ridotto (RDT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00304598 $ 0.00304598 $ 0.00304598 Mínimo 24h $ 0.00613832 $ 0.00613832 $ 0.00613832 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00304598$ 0.00304598 $ 0.00304598 Máximo 24h $ 0.00613832$ 0.00613832 $ 0.00613832 Máximo histórico $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Menor preço $ 0.00293954$ 0.00293954 $ 0.00293954 Variação de Preço (1h) +0.22% Alteração de Preço (1D) -50.12% Variação de Preço (7d) -0.15% Variação de Preço (7d) -0.15%

O preço em tempo real de Ridotto (RDT) é $0.0030612. Nas últimas 24 horas, RDT foi negociado entre a mínima de $ 0.00304598 e a máxima de $ 0.00613832, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RDT é $ 1.51, enquanto o mais baixo é $ 0.00293954.

Em termos de desempenho de curto prazo, RDT variou +0.22% na última hora, -50.12% nas últimas 24 horas e -0.15% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ridotto (RDT)

Capitalização de mercado $ 962.03K$ 962.03K $ 962.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Fornecimento Circulante 314.76M 314.76M 314.76M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ridotto é $ 962.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RDT é 314.76M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.53M.