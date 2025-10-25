O que é Ribbit Meme (RIBBIT)

The Hopping Crypto Meme Coin That Will Help You Take the Leap! RIBBIT is distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale. No taxes, no bullshit. 93.1% of the tokens were sent to the liquidity pool, LP burnt, and contract renounced. 6.9% of supply is being held in a multi sig wallet to be used for listings, pools, improvements etc. RIBBIT is a meme token with no intrinsic value or expectation of financial return. Ribbit is completely useless and for entertainment purposes only.

Recurso de Ribbit Meme (RIBBIT) Site oficial

Previsão de preço do Ribbit Meme (em USD)

Quanto valerá Ribbit Meme (RIBBIT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ribbit Meme (RIBBIT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ribbit Meme.

Confira a previsão de preço de Ribbit Meme agora!

RIBBIT para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Ribbit Meme (RIBBIT)

Compreender a tokenomics de Ribbit Meme (RIBBIT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RIBBIT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Ribbit Meme (RIBBIT) Quanto vale hoje o Ribbit Meme (RIBBIT)? O preço ao vivo de RIBBIT em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RIBBIT para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de RIBBIT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Ribbit Meme? A capitalização de mercado de RIBBIT é $ 309.72K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RIBBIT? O fornecimento circulante de RIBBIT é de 420.69T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RIBBIT? RIBBIT atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RIBBIT? RIBBIT atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de RIBBIT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RIBBIT é -- USD . RIBBIT vai subir ainda este ano? RIBBIT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RIBBIT para uma análise mais detalhada.

