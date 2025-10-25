Informações de preço de RefundYourSOL (RYS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00107854 Máximo 24h $ 0.00115605 Máximo histórico $ 0.00336875 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +0.17% Alteração de Preço (1D) +3.98% Variação de Preço (7d) +2.27%

O preço em tempo real de RefundYourSOL (RYS) é $0.00112653. Nas últimas 24 horas, RYS foi negociado entre a mínima de $ 0.00107854 e a máxima de $ 0.00115605, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RYS é $ 0.00336875, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RYS variou +0.17% na última hora, +3.98% nas últimas 24 horas e +2.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de RefundYourSOL (RYS)

Capitalização de mercado $ 1.09M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.09M Fornecimento Circulante 970.68M Fornecimento total 970,675,516.466145

A capitalização de mercado atual de RefundYourSOL é $ 1.09M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RYS é 970.68M, com um fornecimento total de 970675516.466145. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.09M.