O preço ao vivo de RefundYourSOL hoje é 0.00112653 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RYS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RYS facilmente na MEXC agora.

Preço de RefundYourSOL (RYS)

Preço em tempo real de 1 RYS para USD

$0.00112653
$0.00112653
+3.90%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Gráfico de preço em tempo real de RefundYourSOL (RYS)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:28:36 (UTC+8)

Informações de preço de RefundYourSOL (RYS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00107854
$ 0.00107854
Mínimo 24h
$ 0.00115605
$ 0.00115605
Máximo 24h

$ 0.00107854
$ 0.00107854

$ 0.00115605
$ 0.00115605

$ 0.00336875
$ 0.00336875

$ 0
$ 0

+0.17%

+3.98%

+2.27%

+2.27%

O preço em tempo real de RefundYourSOL (RYS) é $0.00112653. Nas últimas 24 horas, RYS foi negociado entre a mínima de $ 0.00107854 e a máxima de $ 0.00115605, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RYS é $ 0.00336875, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RYS variou +0.17% na última hora, +3.98% nas últimas 24 horas e +2.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de RefundYourSOL (RYS)

$ 1.09M
$ 1.09M

--
--

$ 1.09M
$ 1.09M

970.68M
970.68M

970,675,516.466145
970,675,516.466145

A capitalização de mercado atual de RefundYourSOL é $ 1.09M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RYS é 970.68M, com um fornecimento total de 970675516.466145. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.09M.

Histórico de preços de RefundYourSOL (RYS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de RefundYourSOL em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de RefundYourSOL em USD foi de $ -0.0003903418.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de RefundYourSOL em USD foi de $ -0.0002831913.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de RefundYourSOL em USD foi de $ -0.0000986007031770963.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+3.98%
30 dias$ -0.0003903418-34.64%
60 dias$ -0.0002831913-25.13%
90 dias$ -0.0000986007031770963-8.04%

O que é RefundYourSOL (RYS)

The most advanced fee refund and token-burning platform on Solana.

Refund your SOL fees with us. 💸

Additional benefits for holders:

  • 50% of all revenue is distributed among top holders (holding 100,000+ tokens)
  • 50% bonus on all eligible fee refunds

Start saving more with every trade, and gain extra rewards by holding!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de RefundYourSOL (RYS)

Site oficial

Previsão de preço do RefundYourSOL (em USD)

Quanto valerá RefundYourSOL (RYS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em RefundYourSOL (RYS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para RefundYourSOL.

Confira a previsão de preço de RefundYourSOL agora!

RYS para moedas locais

Tokenomics de RefundYourSOL (RYS)

Compreender a tokenomics de RefundYourSOL (RYS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RYS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre RefundYourSOL (RYS)

Quanto vale hoje o RefundYourSOL (RYS)?
O preço ao vivo de RYS em USD é 0.00112653 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RYS para USD?
O preço atual de RYS para USD é $ 0.00112653. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de RefundYourSOL?
A capitalização de mercado de RYS é $ 1.09M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RYS?
O fornecimento circulante de RYS é de 970.68M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RYS?
RYS atingiu um preço máximo histórico de 0.00336875 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RYS?
RYS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de RYS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RYS é -- USD.
RYS vai subir ainda este ano?
RYS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RYS para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:28:36 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o RefundYourSOL (RYS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$111,669.35

$3,942.50

$0.05897

$194.60

$8.8194

$3,942.50

$111,669.35

$194.60

$2.5464

$0.19855

$0.0000

$0.000000

$0.0000000000000000

$0.00000

$0.000000002023

$0.0000000000000000004110

$0.0005940

$0.3579

$0.2678

$225.98

