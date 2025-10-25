Informações de preço de Ref Finance (REF) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.101963 $ 0.101963 $ 0.101963 Mínimo 24h $ 0.108133 $ 0.108133 $ 0.108133 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.101963$ 0.101963 $ 0.101963 Máximo 24h $ 0.108133$ 0.108133 $ 0.108133 Máximo histórico $ 10.64$ 10.64 $ 10.64 Menor preço $ 0.04128611$ 0.04128611 $ 0.04128611 Variação de Preço (1h) -0.08% Alteração de Preço (1D) -1.23% Variação de Preço (7d) +2.74% Variação de Preço (7d) +2.74%

O preço em tempo real de Ref Finance (REF) é $0.105196. Nas últimas 24 horas, REF foi negociado entre a mínima de $ 0.101963 e a máxima de $ 0.108133, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de REF é $ 10.64, enquanto o mais baixo é $ 0.04128611.

Em termos de desempenho de curto prazo, REF variou -0.08% na última hora, -1.23% nas últimas 24 horas e +2.74% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ref Finance (REF)

Capitalização de mercado $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Fornecimento Circulante 39.03M 39.03M 39.03M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ref Finance é $ 4.11M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de REF é 39.03M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.52M.