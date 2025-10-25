Informações de preço de RAGE GUY (RAGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0017826 Mínimo 24h $ 0.00212844 Máximo 24h $ 0.00592337 Máximo histórico $ 0 Menor preço Variação de Preço (1h) +1.66% Alteração de Preço (1D) +10.61% Variação de Preço (7d) +29.97%

O preço em tempo real de RAGE GUY (RAGE) é $0.00208303. Nas últimas 24 horas, RAGE foi negociado entre a mínima de $ 0.0017826 e a máxima de $ 0.00212844, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RAGE é $ 0.00592337, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RAGE variou +1.66% na última hora, +10.61% nas últimas 24 horas e +29.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de RAGE GUY (RAGE)

Capitalização de mercado $ 2.05M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.05M Fornecimento Circulante 984.02M Fornecimento total 984,024,868.249868

A capitalização de mercado atual de RAGE GUY é $ 2.05M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RAGE é 984.02M, com um fornecimento total de 984024868.249868. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.05M.