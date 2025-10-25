O que é Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You've Been Waiting For Queen Kitty isn't just another hype project—this is a real movement with substance and community power! Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn. Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything! $QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

Recurso de Queen Kitty (QKITTY) Whitepaper Site oficial

QKITTY para moedas locais

Tokenomics de Queen Kitty (QKITTY)

Compreender a tokenomics de Queen Kitty (QKITTY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token QKITTY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Queen Kitty (QKITTY) Quanto vale hoje o Queen Kitty (QKITTY)? O preço ao vivo de QKITTY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de QKITTY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de QKITTY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Queen Kitty? A capitalização de mercado de QKITTY é $ 608.96K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de QKITTY? O fornecimento circulante de QKITTY é de 995.53M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de QKITTY? QKITTY atingiu um preço máximo histórico de 0.00113352 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de QKITTY? QKITTY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de QKITTY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para QKITTY é -- USD . QKITTY vai subir ainda este ano? QKITTY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do QKITTY para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Queen Kitty (QKITTY)