O preço ao vivo de Queen Kitty hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de QKITTY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de QKITTY facilmente na MEXC agora.

Preço de Queen Kitty (QKITTY)

Preço em tempo real de 1 QKITTY para USD

$0.0006117
$0.0006117$0.0006117
+7.80%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Queen Kitty (QKITTY)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:49:38 (UTC+8)

Informações de preço de Queen Kitty (QKITTY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113352
$ 0.00113352$ 0.00113352

$ 0
$ 0$ 0

+1.95%

+7.22%

+98.68%

+98.68%

O preço em tempo real de Queen Kitty (QKITTY) é --. Nas últimas 24 horas, QKITTY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QKITTY é $ 0.00113352, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, QKITTY variou +1.95% na última hora, +7.22% nas últimas 24 horas e +98.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Queen Kitty (QKITTY)

$ 608.96K
$ 608.96K$ 608.96K

--
----

$ 608.96K
$ 608.96K$ 608.96K

995.53M
995.53M 995.53M

995,531,623.5120468
995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

A capitalização de mercado atual de Queen Kitty é $ 608.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QKITTY é 995.53M, com um fornecimento total de 995531623.5120468. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 608.96K.

Histórico de preços de Queen Kitty (QKITTY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Queen Kitty em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Queen Kitty em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Queen Kitty em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Queen Kitty em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+7.22%
30 dias$ 0+45.33%
60 dias$ 0+8.77%
90 dias$ 0--

O que é Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Recurso de Queen Kitty (QKITTY)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Queen Kitty (em USD)

Quanto valerá Queen Kitty (QKITTY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Queen Kitty (QKITTY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Queen Kitty.

Confira a previsão de preço de Queen Kitty agora!

QKITTY para moedas locais

Tokenomics de Queen Kitty (QKITTY)

Compreender a tokenomics de Queen Kitty (QKITTY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token QKITTY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Queen Kitty (QKITTY)

Quanto vale hoje o Queen Kitty (QKITTY)?
O preço ao vivo de QKITTY em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de QKITTY para USD?
O preço atual de QKITTY para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Queen Kitty?
A capitalização de mercado de QKITTY é $ 608.96K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de QKITTY?
O fornecimento circulante de QKITTY é de 995.53M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de QKITTY?
QKITTY atingiu um preço máximo histórico de 0.00113352 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de QKITTY?
QKITTY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de QKITTY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para QKITTY é -- USD.
QKITTY vai subir ainda este ano?
QKITTY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do QKITTY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:49:38 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Queen Kitty (QKITTY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

