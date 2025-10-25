O que é Quantlink (QLK)

Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps). Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions. Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.

Recurso de Quantlink (QLK) Whitepaper Site oficial

QLK para moedas locais

Tokenomics de Quantlink (QLK)

Compreender a tokenomics de Quantlink (QLK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token QLK agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Quantlink (QLK) Quanto vale hoje o Quantlink (QLK)? O preço ao vivo de QLK em USD é 0.00150388 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de QLK para USD? $ 0.00150388 . Confira o O preço atual de QLK para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Quantlink? A capitalização de mercado de QLK é $ 150.39K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de QLK? O fornecimento circulante de QLK é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de QLK? QLK atingiu um preço máximo histórico de 0.080298 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de QLK? QLK atingiu um preço minímo histórico de 0.0012356 USD . Qual é o volume de negociação de QLK? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para QLK é -- USD . QLK vai subir ainda este ano? QLK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do QLK para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Quantlink (QLK)