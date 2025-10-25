Informações de preço de PumpMeme (PM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Mínimo 24h $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Máximo 24h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Máximo histórico $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Menor preço $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Variação de Preço (1h) -0.40% Alteração de Preço (1D) -0.11% Variação de Preço (7d) -0.15% Variação de Preço (7d) -0.15%

O preço em tempo real de PumpMeme (PM) é $1.13. Nas últimas 24 horas, PM foi negociado entre a mínima de $ 1.12 e a máxima de $ 1.14, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PM é $ 1.15, enquanto o mais baixo é $ 1.026.

Em termos de desempenho de curto prazo, PM variou -0.40% na última hora, -0.11% nas últimas 24 horas e -0.15% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PumpMeme (PM)

Capitalização de mercado $ 19.32M$ 19.32M $ 19.32M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 113.67M$ 113.67M $ 113.67M Fornecimento Circulante 17.00M 17.00M 17.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PumpMeme é $ 19.32M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PM é 17.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 113.67M.