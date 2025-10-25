Informações de preço de Pumpit (PUMPIT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00013851$ 0.00013851 $ 0.00013851 Menor preço $ 0.00000936$ 0.00000936 $ 0.00000936 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -15.13% Variação de Preço (7d) -15.13%

O preço em tempo real de Pumpit (PUMPIT) é $0.00000998. Nas últimas 24 horas, PUMPIT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PUMPIT é $ 0.00013851, enquanto o mais baixo é $ 0.00000936.

Em termos de desempenho de curto prazo, PUMPIT variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -15.13% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Pumpit (PUMPIT)

Capitalização de mercado $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Fornecimento Circulante 714.25M 714.25M 714.25M Fornecimento total 714,250,169.222681 714,250,169.222681 714,250,169.222681

A capitalização de mercado atual de Pumpit é $ 7.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUMPIT é 714.25M, com um fornecimento total de 714250169.222681. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.13K.