Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.0020021 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +0.28% Alteração de Preço (1D) -0.54% Variação de Preço (7d) +16.96%

O preço em tempo real de PSX (PSX) é --. Nas últimas 24 horas, PSX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PSX é $ 0.0020021, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PSX variou +0.28% na última hora, -0.54% nas últimas 24 horas e +16.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Capitalização de mercado $ 443.26K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 443.26K Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PSX é $ 443.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PSX é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 443.26K.