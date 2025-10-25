Informações de preço de pSOL (PSOL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 189.04 $ 189.04 $ 189.04 Mínimo 24h $ 195.66 $ 195.66 $ 195.66 Máximo 24h Mínimo 24h $ 189.04$ 189.04 $ 189.04 Máximo 24h $ 195.66$ 195.66 $ 195.66 Máximo histórico $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 Menor preço $ 173.55$ 173.55 $ 173.55 Variação de Preço (1h) +0.07% Alteração de Preço (1D) +0.87% Variação de Preço (7d) +4.34% Variação de Preço (7d) +4.34%

O preço em tempo real de pSOL (PSOL) é $194.61. Nas últimas 24 horas, PSOL foi negociado entre a mínima de $ 189.04 e a máxima de $ 195.66, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PSOL é $ 253.13, enquanto o mais baixo é $ 173.55.

Em termos de desempenho de curto prazo, PSOL variou +0.07% na última hora, +0.87% nas últimas 24 horas e +4.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de pSOL (PSOL)

Capitalização de mercado $ 514.47K$ 514.47K $ 514.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 514.47K$ 514.47K $ 514.47K Fornecimento Circulante 2.65K 2.65K 2.65K Fornecimento total 2,648.899908556 2,648.899908556 2,648.899908556

A capitalização de mercado atual de pSOL é $ 514.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PSOL é 2.65K, com um fornecimento total de 2648.899908556. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 514.47K.