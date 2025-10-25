Informações de preço de Project 89 (PROJECT89) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0040753 $ 0.0040753 $ 0.0040753 Mínimo 24h $ 0.00435184 $ 0.00435184 $ 0.00435184 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0040753$ 0.0040753 $ 0.0040753 Máximo 24h $ 0.00435184$ 0.00435184 $ 0.00435184 Máximo histórico $ 0.00642953$ 0.00642953 $ 0.00642953 Menor preço $ 0.00245933$ 0.00245933 $ 0.00245933 Variação de Preço (1h) +0.52% Alteração de Preço (1D) -0.76% Variação de Preço (7d) +10.76% Variação de Preço (7d) +10.76%

O preço em tempo real de Project 89 (PROJECT89) é $0.00421866. Nas últimas 24 horas, PROJECT89 foi negociado entre a mínima de $ 0.0040753 e a máxima de $ 0.00435184, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PROJECT89 é $ 0.00642953, enquanto o mais baixo é $ 0.00245933.

Em termos de desempenho de curto prazo, PROJECT89 variou +0.52% na última hora, -0.76% nas últimas 24 horas e +10.76% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Project 89 (PROJECT89)

Capitalização de mercado $ 5.79M$ 5.79M $ 5.79M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.79M$ 5.79M $ 5.79M Fornecimento Circulante 1.37B 1.37B 1.37B Fornecimento total 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

A capitalização de mercado atual de Project 89 é $ 5.79M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PROJECT89 é 1.37B, com um fornecimento total de 1374832674.548392. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.79M.