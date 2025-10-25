Informações de preço de poom (POOM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0000171 $ 0.0000171 $ 0.0000171 Mínimo 24h $ 0.00001862 $ 0.00001862 $ 0.00001862 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0000171$ 0.0000171 $ 0.0000171 Máximo 24h $ 0.00001862$ 0.00001862 $ 0.00001862 Máximo histórico $ 0.0003687$ 0.0003687 $ 0.0003687 Menor preço $ 0.00001697$ 0.00001697 $ 0.00001697 Variação de Preço (1h) -0.56% Alteração de Preço (1D) -7.67% Variação de Preço (7d) -5.32% Variação de Preço (7d) -5.32%

O preço em tempo real de poom (POOM) é $0.00001709. Nas últimas 24 horas, POOM foi negociado entre a mínima de $ 0.0000171 e a máxima de $ 0.00001862, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de POOM é $ 0.0003687, enquanto o mais baixo é $ 0.00001697.

Em termos de desempenho de curto prazo, POOM variou -0.56% na última hora, -7.67% nas últimas 24 horas e -5.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de poom (POOM)

Capitalização de mercado $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Fornecimento Circulante 763.21M 763.21M 763.21M Fornecimento total 763,209,679.919491 763,209,679.919491 763,209,679.919491

A capitalização de mercado atual de poom é $ 13.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POOM é 763.21M, com um fornecimento total de 763209679.919491. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.04K.