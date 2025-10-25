Informações de preço de Polyagent (POLYAGENT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00213733$ 0.00213733 $ 0.00213733 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.20% Alteração de Preço (1D) -0.20% Variação de Preço (7d) -9.15% Variação de Preço (7d) -9.15%

O preço em tempo real de Polyagent (POLYAGENT) é --. Nas últimas 24 horas, POLYAGENT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de POLYAGENT é $ 0.00213733, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, POLYAGENT variou +0.20% na última hora, -0.20% nas últimas 24 horas e -9.15% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Polyagent (POLYAGENT)

Capitalização de mercado $ 43.46K$ 43.46K $ 43.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.46K$ 43.46K $ 43.46K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,962,474.739856 999,962,474.739856 999,962,474.739856

A capitalização de mercado atual de Polyagent é $ 43.46K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POLYAGENT é 999.96M, com um fornecimento total de 999962474.739856. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.46K.