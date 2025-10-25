Preço de POKI (POKI)
-0.41%
+0.58%
-18.99%
-18.99%
O preço em tempo real de POKI (POKI) é --. Nas últimas 24 horas, POKI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de POKI é $ 0.00106015, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, POKI variou -0.41% na última hora, +0.58% nas últimas 24 horas e -18.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de POKI é $ 17.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POKI é 984.13M, com um fornecimento total de 999921161.87401. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.88K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de POKI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de POKI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de POKI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de POKI em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+0.58%
|30 dias
|$ 0
|-72.54%
|60 dias
|$ 0
|--
|90 dias
|$ 0
|--
In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.
POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.
On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.
What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.
Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.
The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-24 21:49:00
|Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
|10-23 22:32:48
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
|10-23 15:34:02
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
|10-23 01:13:05
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
|10-22 21:14:27
|Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
|10-22 12:58:37
|Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões
