Informações de preço de POKI (POKI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00106015$ 0.00106015 $ 0.00106015 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.41% Alteração de Preço (1D) +0.58% Variação de Preço (7d) -18.99% Variação de Preço (7d) -18.99%

O preço em tempo real de POKI (POKI) é --. Nas últimas 24 horas, POKI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de POKI é $ 0.00106015, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, POKI variou -0.41% na última hora, +0.58% nas últimas 24 horas e -18.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de POKI (POKI)

Capitalização de mercado $ 17.60K$ 17.60K $ 17.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Fornecimento Circulante 984.13M 984.13M 984.13M Fornecimento total 999,921,161.87401 999,921,161.87401 999,921,161.87401

A capitalização de mercado atual de POKI é $ 17.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POKI é 984.13M, com um fornecimento total de 999921161.87401. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.88K.