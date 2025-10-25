O que é Pitaya (PITAYA)

It's a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure. Here's the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

Recurso de Pitaya (PITAYA) Site oficial

Previsão de preço do Pitaya (em USD)

Quanto valerá Pitaya (PITAYA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Pitaya (PITAYA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Pitaya.

PITAYA para moedas locais

Tokenomics de Pitaya (PITAYA)

Compreender a tokenomics de Pitaya (PITAYA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PITAYA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Pitaya (PITAYA) Quanto vale hoje o Pitaya (PITAYA)? O preço ao vivo de PITAYA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PITAYA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de PITAYA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Pitaya? A capitalização de mercado de PITAYA é $ 99.48K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PITAYA? O fornecimento circulante de PITAYA é de 998.81M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PITAYA? PITAYA atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PITAYA? PITAYA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de PITAYA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PITAYA é -- USD . PITAYA vai subir ainda este ano? PITAYA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PITAYA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Pitaya (PITAYA)