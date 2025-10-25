Informações de preço de PIPCAT (PIPCAT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.56% Alteração de Preço (1D) +3.41% Variação de Preço (7d) +20.57% Variação de Preço (7d) +20.57%

O preço em tempo real de PIPCAT (PIPCAT) é --. Nas últimas 24 horas, PIPCAT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PIPCAT é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PIPCAT variou -0.56% na última hora, +3.41% nas últimas 24 horas e +20.57% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PIPCAT (PIPCAT)

Capitalização de mercado $ 21.79K$ 21.79K $ 21.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.79K$ 21.79K $ 21.79K Fornecimento Circulante 999.61M 999.61M 999.61M Fornecimento total 999,609,933.121547 999,609,933.121547 999,609,933.121547

A capitalização de mercado atual de PIPCAT é $ 21.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PIPCAT é 999.61M, com um fornecimento total de 999609933.121547. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.79K.