O que é Pinealon (PNL)

Pinealon ($PNL) is a token within the NootropicsDAO ecosystem, a decentralized autonomous organization on the Solana blockchain. It was launched via pump.science to fund biotech research, with its utility directly tied to a model that turns token trading volume into capital for scientific experiments. The project operates in collaboration with pump.science, a platform that conducts the scientific experiments and streams the results in real-time. This unique model leverages the crypto market to finance real-world scientific studies, with the DAO community governing the use of funds to research and develop nootropics and longevity-enhancing compounds. All experiment data will be tested and made available directly on the platform and fed into Nexus, the project's main knowledge graph. Profits from the sale of physical Pinealon capsules will be used for a perpetual token buy-back and burn mechanism, creating a direct economic link between real-world utility and the token's value. The core purpose of the project is to provide a transparent, community-governed vehicle for accelerating scientific discovery, with all experiment data being tested and made available directly on the platform.

Recurso de Pinealon (PNL) Site oficial

PNL para moedas locais

Tokenomics de Pinealon (PNL)

Compreender a tokenomics de Pinealon (PNL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PNL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Pinealon (PNL) Quanto vale hoje o Pinealon (PNL)? O preço ao vivo de PNL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PNL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de PNL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Pinealon? A capitalização de mercado de PNL é $ 35.92K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PNL? O fornecimento circulante de PNL é de 999.71M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PNL? PNL atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PNL? PNL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de PNL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PNL é -- USD . PNL vai subir ainda este ano? PNL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PNL para uma análise mais detalhada.

