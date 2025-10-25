Informações de preço de PickleVault (PICKLE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00101674 $ 0.00101674 $ 0.00101674 Mínimo 24h $ 0.00131375 $ 0.00131375 $ 0.00131375 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00101674$ 0.00101674 $ 0.00101674 Máximo 24h $ 0.00131375$ 0.00131375 $ 0.00131375 Máximo histórico $ 0.00814848$ 0.00814848 $ 0.00814848 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.16% Alteração de Preço (1D) +0.59% Variação de Preço (7d) -22.32% Variação de Preço (7d) -22.32%

O preço em tempo real de PickleVault (PICKLE) é $0.00127851. Nas últimas 24 horas, PICKLE foi negociado entre a mínima de $ 0.00101674 e a máxima de $ 0.00131375, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PICKLE é $ 0.00814848, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PICKLE variou -0.16% na última hora, +0.59% nas últimas 24 horas e -22.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PickleVault (PICKLE)

Capitalização de mercado $ 524.24K$ 524.24K $ 524.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 524.24K$ 524.24K $ 524.24K Fornecimento Circulante 410.00M 410.00M 410.00M Fornecimento total 409,997,713.763235 409,997,713.763235 409,997,713.763235

