Informações de preço de Photon (PHOTON) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.284132 $ 0.284132 $ 0.284132 Mínimo 24h $ 0.341827 $ 0.341827 $ 0.341827 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.284132$ 0.284132 $ 0.284132 Máximo 24h $ 0.341827$ 0.341827 $ 0.341827 Máximo histórico $ 0.679355$ 0.679355 $ 0.679355 Menor preço $ 0.03011794$ 0.03011794 $ 0.03011794 Variação de Preço (1h) +0.90% Alteração de Preço (1D) +15.01% Variação de Preço (7d) +9.02% Variação de Preço (7d) +9.02%

O preço em tempo real de Photon (PHOTON) é $0.341205. Nas últimas 24 horas, PHOTON foi negociado entre a mínima de $ 0.284132 e a máxima de $ 0.341827, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PHOTON é $ 0.679355, enquanto o mais baixo é $ 0.03011794.

Em termos de desempenho de curto prazo, PHOTON variou +0.90% na última hora, +15.01% nas últimas 24 horas e +9.02% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Photon (PHOTON)

Capitalização de mercado $ 611.37K$ 611.37K $ 611.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Fornecimento Circulante 1.79M 1.79M 1.79M Fornecimento total 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

A capitalização de mercado atual de Photon é $ 611.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PHOTON é 1.79M, com um fornecimento total de 8967492.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.06M.