Informações de preço de Patience Token (PATIENCE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3.3 Mínimo 24h $ 3.44 Máximo 24h $ 7.6 Máximo histórico $ 1.94 Menor preço Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -1.40% Variação de Preço (7d) +4.45%

O preço em tempo real de Patience Token (PATIENCE) é $3.36. Nas últimas 24 horas, PATIENCE foi negociado entre a mínima de $ 3.3 e a máxima de $ 3.44, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PATIENCE é $ 7.6, enquanto o mais baixo é $ 1.94.

Em termos de desempenho de curto prazo, PATIENCE variou -0.00% na última hora, -1.40% nas últimas 24 horas e +4.45% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Patience Token (PATIENCE)

Capitalização de mercado $ 5.48M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.11M Fornecimento Circulante 1.63M Fornecimento total 7,777,777.0

A capitalização de mercado atual de Patience Token é $ 5.48M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PATIENCE é 1.63M, com um fornecimento total de 7777777.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.11M.