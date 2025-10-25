Informações de preço de Paimon Cursor SPV Token (CRSR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 353.83 Menor preço $ 338.32 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Paimon Cursor SPV Token (CRSR) é $350.24. Nas últimas 24 horas, CRSR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRSR é $ 353.83, enquanto o mais baixo é $ 338.32.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRSR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Capitalização de mercado $ 1.00M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00M Fornecimento Circulante 2.86K Fornecimento total 2,857.14285714286

