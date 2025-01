O que é Origin Sonic (OS)

Origin Sonic (OS) is a pure LST fully backed by reserves of S. Origin Sonic's meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, Origin Sonic's holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Origin Sonic is available across the largest DEXs on Sonic chain. Developed by the professionals at Origin Protocol.

Recurso de Origin Sonic (OS) Whitepaper Site oficial