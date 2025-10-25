O que é ORCIB (PALMO)

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project's vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ORCIB (PALMO) Quanto vale hoje o ORCIB (PALMO)? O preço ao vivo de PALMO em USD é 0.02398954 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PALMO para USD? $ 0.02398954 . Confira o O preço atual de PALMO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ORCIB? A capitalização de mercado de PALMO é $ 60.47M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PALMO? O fornecimento circulante de PALMO é de 2.52B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PALMO? PALMO atingiu um preço máximo histórico de 0.043821 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PALMO? PALMO atingiu um preço minímo histórico de 0.02297041 USD . Qual é o volume de negociação de PALMO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PALMO é -- USD . PALMO vai subir ainda este ano? PALMO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PALMO para uma análise mais detalhada.

