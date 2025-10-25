Informações de preço de Open Source (OS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00217786 $ 0.00217786 $ 0.00217786 Mínimo 24h $ 0.0022094 $ 0.0022094 $ 0.0022094 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00217786$ 0.00217786 $ 0.00217786 Máximo 24h $ 0.0022094$ 0.0022094 $ 0.0022094 Máximo histórico $ 0.04628724$ 0.04628724 $ 0.04628724 Menor preço $ 0.00211288$ 0.00211288 $ 0.00211288 Variação de Preço (1h) +0.25% Alteração de Preço (1D) -0.31% Variação de Preço (7d) +2.41% Variação de Preço (7d) +2.41%

O preço em tempo real de Open Source (OS) é $0.00219039. Nas últimas 24 horas, OS foi negociado entre a mínima de $ 0.00217786 e a máxima de $ 0.0022094, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OS é $ 0.04628724, enquanto o mais baixo é $ 0.00211288.

Em termos de desempenho de curto prazo, OS variou +0.25% na última hora, -0.31% nas últimas 24 horas e +2.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Open Source (OS)

Capitalização de mercado $ 218.96K$ 218.96K $ 218.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 218.96K$ 218.96K $ 218.96K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Open Source é $ 218.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OS é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 218.96K.