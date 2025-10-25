Informações de preço de OneRing (RING) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00380468
Mínimo 24h $ 0.00380468
Máximo 24h $ 0.00795574
Máximo histórico $ 4.81
Menor preço $ 0.00215211
Variação de Preço (1h) -0.01%
Alteração de Preço (1D) -51.74%
Variação de Preço (7d) -52.44%

O preço em tempo real de OneRing (RING) é $0.00380468. Nas últimas 24 horas, RING foi negociado entre a mínima de $ 0.00380468 e a máxima de $ 0.00795574, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RING é $ 4.81, enquanto o mais baixo é $ 0.00215211.

Em termos de desempenho de curto prazo, RING variou -0.01% na última hora, -51.74% nas últimas 24 horas e -52.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de OneRing (RING)

Capitalização de mercado $ 25.89K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 360.51K
Fornecimento Circulante 6.80M
Fornecimento total 94,753,393.0

