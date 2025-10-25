Informações de preço de Oneoneone (SN111) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.727328 $ 0.727328 $ 0.727328 Mínimo 24h $ 0.772057 $ 0.772057 $ 0.772057 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.727328$ 0.727328 $ 0.727328 Máximo 24h $ 0.772057$ 0.772057 $ 0.772057 Máximo histórico $ 0.879046$ 0.879046 $ 0.879046 Menor preço $ 0.326681$ 0.326681 $ 0.326681 Variação de Preço (1h) +0.82% Alteração de Preço (1D) -1.32% Variação de Preço (7d) +6.84% Variação de Preço (7d) +6.84%

O preço em tempo real de Oneoneone (SN111) é $0.747341. Nas últimas 24 horas, SN111 foi negociado entre a mínima de $ 0.727328 e a máxima de $ 0.772057, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SN111 é $ 0.879046, enquanto o mais baixo é $ 0.326681.

Em termos de desempenho de curto prazo, SN111 variou +0.82% na última hora, -1.32% nas últimas 24 horas e +6.84% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Oneoneone (SN111)

Capitalização de mercado $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Fornecimento Circulante 1.49M 1.49M 1.49M Fornecimento total 1,486,818.565634557 1,486,818.565634557 1,486,818.565634557

A capitalização de mercado atual de Oneoneone é $ 1.12M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN111 é 1.49M, com um fornecimento total de 1486818.565634557. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.