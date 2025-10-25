Informações de preço de Omnia Protocol (OMNIA) (USD)

Mínimo 24h $ 0.00522896
Máximo 24h $ 0.00545211
Máximo histórico $ 0.724005
Menor preço $ 0.00100478
Variação de Preço (1h) +0.18%
Alteração de Preço (1D) +0.75%
Variação de Preço (7d) -3.82%

O preço em tempo real de Omnia Protocol (OMNIA) é $0.00544349. Nas últimas 24 horas, OMNIA foi negociado entre a mínima de $ 0.00522896 e a máxima de $ 0.00545211, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OMNIA é $ 0.724005, enquanto o mais baixo é $ 0.00100478.

Em termos de desempenho de curto prazo, OMNIA variou +0.18% na última hora, +0.75% nas últimas 24 horas e -3.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Omnia Protocol (OMNIA)

Capitalização de mercado $ 172.31K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 535.14K
Fornecimento Circulante 31.68M
Fornecimento total 98,399,222.0

A capitalização de mercado atual de Omnia Protocol é $ 172.31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OMNIA é 31.68M, com um fornecimento total de 98399222.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 535.14K.