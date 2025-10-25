Informações de preço de OID (OID) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00276221$ 0.00276221 $ 0.00276221 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.70% Alteração de Preço (1D) -3.77% Variação de Preço (7d) -12.27% Variação de Preço (7d) -12.27%

O preço em tempo real de OID (OID) é --. Nas últimas 24 horas, OID foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OID é $ 0.00276221, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, OID variou +1.70% na última hora, -3.77% nas últimas 24 horas e -12.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de OID (OID)

Capitalização de mercado $ 306.03K$ 306.03K $ 306.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 306.03K$ 306.03K $ 306.03K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de OID é $ 306.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OID é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 306.03K.