O que é Norm (NORM)

Wife, kids, 9-5 grind. Alarm clock blaring at 6am. Same coffee. Same commute. Same boss breathing down his neck. Day after day, life on autopilot. Nothing exciting. Nothing different. Just Norm being… well, Norm. Until now. Norm got tired of living inside the simulation. Tired of watching whales pump and dump while the little guy gets scraps. So he did something no one expected. Norm launched $NORM – a coin for normal people. No VC backers, no secret agendas, no false promises of Lambos and private jets. Just Norm, breaking free from the loop, proving even the most "normal" guy can shake up the system. This isn't just a token. It's disruption disguised as ordinary. It's Norm's rebellion.

Recurso de Norm (NORM) Site oficial

Previsão de preço do Norm (em USD)

NORM para moedas locais

Tokenomics de Norm (NORM)

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Norm (NORM) Quanto vale hoje o Norm (NORM)? O preço ao vivo de NORM em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NORM para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de NORM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Norm? A capitalização de mercado de NORM é $ 89.28K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NORM? O fornecimento circulante de NORM é de 10.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NORM? NORM atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NORM? NORM atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de NORM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NORM é -- USD . NORM vai subir ainda este ano? NORM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NORM para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Norm (NORM)