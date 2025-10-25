O que é NETWORKCITIES (CITIES)

This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game. The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis. BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic. TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases. GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities' yields. Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷‍♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre NETWORKCITIES (CITIES) Quanto vale hoje o NETWORKCITIES (CITIES)? O preço ao vivo de CITIES em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CITIES para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de CITIES para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de NETWORKCITIES? A capitalização de mercado de CITIES é $ 337.79K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CITIES? O fornecimento circulante de CITIES é de 999.95M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CITIES? CITIES atingiu um preço máximo histórico de 0.00196208 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CITIES? CITIES atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de CITIES? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CITIES é -- USD . CITIES vai subir ainda este ano? CITIES pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CITIES para uma análise mais detalhada.

