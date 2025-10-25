Informações de preço de MOTO (MOTO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00196014 $ 0.00196014 $ 0.00196014 Mínimo 24h $ 0.00221023 $ 0.00221023 $ 0.00221023 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00196014$ 0.00196014 $ 0.00196014 Máximo 24h $ 0.00221023$ 0.00221023 $ 0.00221023 Máximo histórico $ 0.00592703$ 0.00592703 $ 0.00592703 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -2.17% Alteração de Preço (1D) -1.93% Variação de Preço (7d) -18.86% Variação de Preço (7d) -18.86%

O preço em tempo real de MOTO (MOTO) é $0.00201979. Nas últimas 24 horas, MOTO foi negociado entre a mínima de $ 0.00196014 e a máxima de $ 0.00221023, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MOTO é $ 0.00592703, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MOTO variou -2.17% na última hora, -1.93% nas últimas 24 horas e -18.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MOTO (MOTO)

Capitalização de mercado $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MOTO é $ 2.01M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOTO é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.01M.