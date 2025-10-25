O que é Moonsama (SAMA)

Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems. Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.

Recurso de Moonsama (SAMA) Site oficial

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Moonsama (SAMA) Quanto vale hoje o Moonsama (SAMA)? O preço ao vivo de SAMA em USD é 0.0032967 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SAMA para USD? $ 0.0032967 . Confira o O preço atual de SAMA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Moonsama? A capitalização de mercado de SAMA é $ 2.46M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SAMA? O fornecimento circulante de SAMA é de 745.50M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SAMA? SAMA atingiu um preço máximo histórico de 0.072871 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SAMA? SAMA atingiu um preço minímo histórico de 0.00182697 USD . Qual é o volume de negociação de SAMA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SAMA é -- USD . SAMA vai subir ainda este ano? SAMA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SAMA para uma análise mais detalhada.

