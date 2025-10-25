Informações de preço de Mooncat (MOONCAT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00217511 Máximo 24h $ 0.00252865 Máximo histórico $ 0.00888346 Menor preço $ 0.00156315 Variação de Preço (1h) -2.39% Alteração de Preço (1D) -9.93% Variação de Preço (7d) -8.37%

O preço em tempo real de Mooncat (MOONCAT) é $0.0021978. Nas últimas 24 horas, MOONCAT foi negociado entre a mínima de $ 0.00217511 e a máxima de $ 0.00252865, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MOONCAT é $ 0.00888346, enquanto o mais baixo é $ 0.00156315.

Em termos de desempenho de curto prazo, MOONCAT variou -2.39% na última hora, -9.93% nas últimas 24 horas e -8.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mooncat (MOONCAT)

Capitalização de mercado $ 2.20M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.20M Fornecimento Circulante 999.90M Fornecimento total 999,898,609.105031

A capitalização de mercado atual de Mooncat é $ 2.20M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOONCAT é 999.90M, com um fornecimento total de 999898609.105031. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.20M.