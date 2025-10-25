O que é Moolah (MOOLAH)

$Moolah is a meme token inspired by the mascot of ListaDAO, a decentralized finance (DeFi) protocol. Launched on the Flap.sh platform, $Moolah has garnered attention due to its official authorization from ListaDAO and its strategic positioning within the DeFi and meme coin ecosystems. $Moolah’s official authorization by ListaDAO sets it apart from many other meme coins, which often lack formal endorsements. According to posts on X, ListaDAO has actively promoted $Moolah, with mentions of its mascot status and interactions with the token’s official account (@Moolah_bsc ). This backing suggests a strategic alignment with ListaDAO’s broader goals, potentially positioning $Moolah as a “blue-chip” meme coin within the ecosystem. Additionally, Flap.sh and even Binance Chain have shown support through social media engagement, hinting at broader institutional interest. $Moolah is a meme token inspired by the mascot of ListaDAO, a decentralized finance (DeFi) protocol. Launched on the Flap.sh platform, $Moolah has garnered attention due to its official authorization from ListaDAO and its strategic positioning within the DeFi and meme coin ecosystems. $Moolah’s official authorization by ListaDAO sets it apart from many other meme coins, which often lack formal endorsements. According to posts on X, ListaDAO has actively promoted $Moolah, with mentions of its mascot status and interactions with the token’s official account (@Moolah_bsc ). This backing suggests a strategic alignment with ListaDAO’s broader goals, potentially positioning $Moolah as a “blue-chip” meme coin within the ecosystem. Additionally, Flap.sh and even Binance Chain have shown support through social media engagement, hinting at broader institutional interest.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Moolah (MOOLAH) Site oficial

Previsão de preço do Moolah (em USD)

Quanto valerá Moolah (MOOLAH) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Moolah (MOOLAH) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Moolah.

Confira a previsão de preço de Moolah agora!

MOOLAH para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Moolah (MOOLAH)

Compreender a tokenomics de Moolah (MOOLAH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MOOLAH agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Moolah (MOOLAH) Quanto vale hoje o Moolah (MOOLAH)? O preço ao vivo de MOOLAH em USD é 0.00719054 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MOOLAH para USD? $ 0.00719054 . Confira o O preço atual de MOOLAH para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Moolah? A capitalização de mercado de MOOLAH é $ 7.19M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MOOLAH? O fornecimento circulante de MOOLAH é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MOOLAH? MOOLAH atingiu um preço máximo histórico de 0.01204979 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MOOLAH? MOOLAH atingiu um preço minímo histórico de 0.0034949 USD . Qual é o volume de negociação de MOOLAH? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MOOLAH é -- USD . MOOLAH vai subir ainda este ano? MOOLAH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MOOLAH para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Moolah (MOOLAH)