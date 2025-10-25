Informações de preço de MITCH (IDRAWLINE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.03880398$ 0.03880398 $ 0.03880398 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) +1.35% Variação de Preço (7d) -12.86% Variação de Preço (7d) -12.86%

O preço em tempo real de MITCH (IDRAWLINE) é --. Nas últimas 24 horas, IDRAWLINE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de IDRAWLINE é $ 0.03880398, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, IDRAWLINE variou +0.01% na última hora, +1.35% nas últimas 24 horas e -12.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MITCH (IDRAWLINE)

Capitalização de mercado $ 760.76K$ 760.76K $ 760.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 760.76K$ 760.76K $ 760.76K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

A capitalização de mercado atual de MITCH é $ 760.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IDRAWLINE é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999922.888952. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 760.76K.