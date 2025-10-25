O que é Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase. Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum's consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem. The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent. Mint Blockchain's Vision & Mission: Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Mint Blockchain (MINT) Quanto vale hoje o Mint Blockchain (MINT)? O preço ao vivo de MINT em USD é 0.00256272 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MINT para USD? $ 0.00256272 . Confira o O preço atual de MINT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Mint Blockchain? A capitalização de mercado de MINT é $ 503.63K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MINT? O fornecimento circulante de MINT é de 195.95M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MINT? MINT atingiu um preço máximo histórico de 0.079854 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MINT? MINT atingiu um preço minímo histórico de 0.00144984 USD . Qual é o volume de negociação de MINT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MINT é -- USD . MINT vai subir ainda este ano? MINT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MINT para uma análise mais detalhada.

