O preço ao vivo de Mint Blockchain hoje é 0.00256272 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MINT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MINT facilmente na MEXC agora.

Preço de Mint Blockchain (MINT)

Preço em tempo real de 1 MINT para USD

$0.00257189
$0.00257189
-2.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Mint Blockchain (MINT)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:37:38 (UTC+8)

Informações de preço de Mint Blockchain (MINT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00255873
$ 0.00255873
Mínimo 24h
$ 0.00266782
$ 0.00266782
Máximo 24h

$ 0.00255873
$ 0.00255873

$ 0.00266782
$ 0.00266782

$ 0.079854
$ 0.079854

$ 0.00144984
$ 0.00144984

-0.29%

-2.50%

+9.32%

+9.32%

O preço em tempo real de Mint Blockchain (MINT) é $0.00256272. Nas últimas 24 horas, MINT foi negociado entre a mínima de $ 0.00255873 e a máxima de $ 0.00266782, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MINT é $ 0.079854, enquanto o mais baixo é $ 0.00144984.

Em termos de desempenho de curto prazo, MINT variou -0.29% na última hora, -2.50% nas últimas 24 horas e +9.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mint Blockchain (MINT)

$ 503.63K
$ 503.63K

--
--

$ 2.57M
$ 2.57M

195.95M
195.95M

999,999,999.5153956
999,999,999.5153956

A capitalização de mercado atual de Mint Blockchain é $ 503.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MINT é 195.95M, com um fornecimento total de 999999999.5153956. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.57M.

Histórico de preços de Mint Blockchain (MINT) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Mint Blockchain em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Mint Blockchain em USD foi de $ -0.0006913557.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Mint Blockchain em USD foi de $ -0.0011229818.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Mint Blockchain em USD foi de $ -0.008395151806700988.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-2.50%
30 dias$ -0.0006913557-26.97%
60 dias$ -0.0011229818-43.81%
90 dias$ -0.008395151806700988-76.61%

O que é Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Mint Blockchain (MINT)

Previsão de preço do Mint Blockchain (em USD)

Quanto valerá Mint Blockchain (MINT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Mint Blockchain (MINT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Mint Blockchain.

Confira a previsão de preço de Mint Blockchain agora!

MINT para moedas locais

Tokenomics de Mint Blockchain (MINT)

Compreender a tokenomics de Mint Blockchain (MINT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MINT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Mint Blockchain (MINT)

Quanto vale hoje o Mint Blockchain (MINT)?
O preço ao vivo de MINT em USD é 0.00256272 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MINT para USD?
O preço atual de MINT para USD é $ 0.00256272. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Mint Blockchain?
A capitalização de mercado de MINT é $ 503.63K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MINT?
O fornecimento circulante de MINT é de 195.95M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MINT?
MINT atingiu um preço máximo histórico de 0.079854 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MINT?
MINT atingiu um preço minímo histórico de 0.00144984 USD.
Qual é o volume de negociação de MINT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MINT é -- USD.
MINT vai subir ainda este ano?
MINT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MINT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:37:38 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Mint Blockchain (MINT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

