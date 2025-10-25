Informações de preço de Midas mHYPER (MHYPER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Mínimo 24h $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Máximo 24h $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Máximo histórico $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Menor preço $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) +0.05% Variação de Preço (7d) +0.16% Variação de Preço (7d) +0.16%

O preço em tempo real de Midas mHYPER (MHYPER) é $1.048. Nas últimas 24 horas, MHYPER foi negociado entre a mínima de $ 1.047 e a máxima de $ 1.048, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MHYPER é $ 1.048, enquanto o mais baixo é $ 1.024.

Em termos de desempenho de curto prazo, MHYPER variou 0.00% na última hora, +0.05% nas últimas 24 horas e +0.16% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Midas mHYPER (MHYPER)

Capitalização de mercado $ 269.45M$ 269.45M $ 269.45M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 269.45M$ 269.45M $ 269.45M Fornecimento Circulante 257.22M 257.22M 257.22M Fornecimento total 257,224,862.5874886 257,224,862.5874886 257,224,862.5874886

A capitalização de mercado atual de Midas mHYPER é $ 269.45M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MHYPER é 257.22M, com um fornecimento total de 257224862.5874886. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 269.45M.