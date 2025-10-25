Informações de preço de Midas mAPOLLO (MAPOLLO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Mínimo 24h $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Máximo 24h $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Máximo histórico $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Menor preço $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) +0.02% Variação de Preço (7d) +0.20% Variação de Preço (7d) +0.20%

O preço em tempo real de Midas mAPOLLO (MAPOLLO) é $1.039. Nas últimas 24 horas, MAPOLLO foi negociado entre a mínima de $ 1.039 e a máxima de $ 1.039, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MAPOLLO é $ 1.039, enquanto o mais baixo é $ 1.019.

Em termos de desempenho de curto prazo, MAPOLLO variou 0.00% na última hora, +0.02% nas últimas 24 horas e +0.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Capitalização de mercado $ 23.47M$ 23.47M $ 23.47M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.47M$ 23.47M $ 23.47M Fornecimento Circulante 22.59M 22.59M 22.59M Fornecimento total 22,589,403.85594561 22,589,403.85594561 22,589,403.85594561

A capitalização de mercado atual de Midas mAPOLLO é $ 23.47M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAPOLLO é 22.59M, com um fornecimento total de 22589403.85594561. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.47M.