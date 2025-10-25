Informações de preço de microcap gem (MCG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.38% Alteração de Preço (1D) +3.40% Variação de Preço (7d) +12.91% Variação de Preço (7d) +12.91%

O preço em tempo real de microcap gem (MCG) é --. Nas últimas 24 horas, MCG foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MCG é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MCG variou -0.38% na última hora, +3.40% nas últimas 24 horas e +12.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de microcap gem (MCG)

Capitalização de mercado $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K Fornecimento Circulante 999.63M 999.63M 999.63M Fornecimento total 999,626,423.088746 999,626,423.088746 999,626,423.088746

A capitalização de mercado atual de microcap gem é $ 21.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MCG é 999.63M, com um fornecimento total de 999626423.088746. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.35K.