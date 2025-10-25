Informações de preço de memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00016214 $ 0.00016214 $ 0.00016214 Mínimo 24h $ 0.00024792 $ 0.00024792 $ 0.00024792 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00016214$ 0.00016214 $ 0.00016214 Máximo 24h $ 0.00024792$ 0.00024792 $ 0.00024792 Máximo histórico $ 0.00024792$ 0.00024792 $ 0.00024792 Menor preço $ 0.00006705$ 0.00006705 $ 0.00006705 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) +1.08% Variação de Preço (7d) +4.06% Variação de Preço (7d) +4.06%

O preço em tempo real de memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL) é $0.00017144. Nas últimas 24 horas, MEMORYPROTOCOL foi negociado entre a mínima de $ 0.00016214 e a máxima de $ 0.00024792, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEMORYPROTOCOL é $ 0.00024792, enquanto o mais baixo é $ 0.00006705.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEMORYPROTOCOL variou 0.00% na última hora, +1.08% nas últimas 24 horas e +4.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL)

Capitalização de mercado $ 171.42K$ 171.42K $ 171.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 171.42K$ 171.42K $ 171.42K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de memoryprotocol é $ 171.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMORYPROTOCOL é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 171.42K.