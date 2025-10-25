Informações de preço de Memory (MEM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.03634013 Máximo 24h $ 0.03783335 Máximo histórico $ 0.120607 Menor preço $ 0.03607322 Variação de Preço (1h) -0.67% Alteração de Preço (1D) -2.06% Variação de Preço (7d) -6.53%

O preço em tempo real de Memory (MEM) é $0.03686732. Nas últimas 24 horas, MEM foi negociado entre a mínima de $ 0.03634013 e a máxima de $ 0.03783335, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEM é $ 0.120607, enquanto o mais baixo é $ 0.03607322.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEM variou -0.67% na última hora, -2.06% nas últimas 24 horas e -6.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Memory (MEM)

Capitalização de mercado $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.87M$ 36.87M $ 36.87M Fornecimento Circulante 75.07M 75.07M 75.07M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Memory é $ 2.77M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEM é 75.07M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.87M.