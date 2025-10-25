Informações de preço de Memetern (MXT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01922598 $ 0.01922598 $ 0.01922598 Mínimo 24h $ 0.02063061 $ 0.02063061 $ 0.02063061 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01922598$ 0.01922598 $ 0.01922598 Máximo 24h $ 0.02063061$ 0.02063061 $ 0.02063061 Máximo histórico $ 0.02951287$ 0.02951287 $ 0.02951287 Menor preço $ 0.00430847$ 0.00430847 $ 0.00430847 Variação de Preço (1h) -0.36% Alteração de Preço (1D) -1.82% Variação de Preço (7d) +18.83% Variação de Preço (7d) +18.83%

O preço em tempo real de Memetern (MXT) é $0.01973142. Nas últimas 24 horas, MXT foi negociado entre a mínima de $ 0.01922598 e a máxima de $ 0.02063061, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MXT é $ 0.02951287, enquanto o mais baixo é $ 0.00430847.

Em termos de desempenho de curto prazo, MXT variou -0.36% na última hora, -1.82% nas últimas 24 horas e +18.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Memetern (MXT)

Capitalização de mercado $ 19.80M$ 19.80M $ 19.80M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.80M$ 19.80M $ 19.80M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Memetern é $ 19.80M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MXT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.80M.