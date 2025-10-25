Informações de preço de memestock (MEMESTOCK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.29% Alteração de Preço (1D) -18.63% Variação de Preço (7d) +21.37% Variação de Preço (7d) +21.37%

O preço em tempo real de memestock (MEMESTOCK) é --. Nas últimas 24 horas, MEMESTOCK foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEMESTOCK é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEMESTOCK variou +0.29% na última hora, -18.63% nas últimas 24 horas e +21.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de memestock (MEMESTOCK)

Capitalização de mercado $ 62.06K$ 62.06K $ 62.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.06K$ 62.06K $ 62.06K Fornecimento Circulante 999.63M 999.63M 999.63M Fornecimento total 999,627,941.091884 999,627,941.091884 999,627,941.091884

A capitalização de mercado atual de memestock é $ 62.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMESTOCK é 999.63M, com um fornecimento total de 999627941.091884. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 62.06K.