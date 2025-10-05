O preço ao vivo de MEMECYCLE hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MEMECYCLE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MEMECYCLE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de MEMECYCLE hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MEMECYCLE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MEMECYCLE facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 MEMECYCLE para USD

Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Gráfico de preço em tempo real de MEMECYCLE (MEMECYCLE)
Informações de preço de MEMECYCLE (MEMECYCLE) (USD)

O preço em tempo real de MEMECYCLE (MEMECYCLE) é --. Nas últimas 24 horas, MEMECYCLE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEMECYCLE é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEMECYCLE variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +12.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MEMECYCLE (MEMECYCLE)

A capitalização de mercado atual de MEMECYCLE é $ 11.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMECYCLE é 998.87M, com um fornecimento total de 998870668.420252. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.03K.

Histórico de preços de MEMECYCLE (MEMECYCLE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de MEMECYCLE em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de MEMECYCLE em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de MEMECYCLE em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de MEMECYCLE em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-5.95%
60 dias$ 0-0.32%
90 dias$ 0--

O que é MEMECYCLE (MEMECYCLE)

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Previsão de preço do MEMECYCLE (em USD)

Quanto valerá MEMECYCLE (MEMECYCLE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MEMECYCLE (MEMECYCLE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MEMECYCLE.

Confira a previsão de preço de MEMECYCLE agora!

Tokenomics de MEMECYCLE (MEMECYCLE)

Compreender a tokenomics de MEMECYCLE (MEMECYCLE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MEMECYCLE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MEMECYCLE (MEMECYCLE)

Quanto vale hoje o MEMECYCLE (MEMECYCLE)?
O preço ao vivo de MEMECYCLE em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MEMECYCLE para USD?
O preço atual de MEMECYCLE para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de MEMECYCLE?
A capitalização de mercado de MEMECYCLE é $ 11.03K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MEMECYCLE?
O fornecimento circulante de MEMECYCLE é de 998.87M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MEMECYCLE?
MEMECYCLE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MEMECYCLE?
MEMECYCLE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de MEMECYCLE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MEMECYCLE é -- USD.
MEMECYCLE vai subir ainda este ano?
MEMECYCLE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MEMECYCLE para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o MEMECYCLE (MEMECYCLE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-04 13:39:16Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
10-04 11:26:38Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
10-03 10:20:00Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
10-03 05:17:00Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
10-01 14:11:00Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
09-30 18:14:00Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.