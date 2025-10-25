Informações de preço de MeebitStrategy (MEEBSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00146621 Mínimo 24h $ 0.001635 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00146621 Máximo 24h $ 0.001635 Máximo histórico $ 0.00740641 Menor preço $ 0.00142724 Variação de Preço (1h) -0.05% Alteração de Preço (1D) -9.78% Variação de Preço (7d) -21.16%

O preço em tempo real de MeebitStrategy (MEEBSTR) é $0.00147041. Nas últimas 24 horas, MEEBSTR foi negociado entre a mínima de $ 0.00146621 e a máxima de $ 0.001635, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEEBSTR é $ 0.00740641, enquanto o mais baixo é $ 0.00142724.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEEBSTR variou -0.05% na última hora, -9.78% nas últimas 24 horas e -21.16% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MeebitStrategy (MEEBSTR)

Capitalização de mercado $ 1.37M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.37M Fornecimento Circulante 930.56M Fornecimento total 930,564,452.4973711

A capitalização de mercado atual de MeebitStrategy é $ 1.37M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEEBSTR é 930.56M, com um fornecimento total de 930564452.4973711. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.37M.