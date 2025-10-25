Informações de preço de MEDXT (MEDXT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00119801 $ 0.00119801 $ 0.00119801 Mínimo 24h $ 0.00133807 $ 0.00133807 $ 0.00133807 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00119801$ 0.00119801 $ 0.00119801 Máximo 24h $ 0.00133807$ 0.00133807 $ 0.00133807 Máximo histórico $ 0.00342141$ 0.00342141 $ 0.00342141 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.06% Alteração de Preço (1D) -7.59% Variação de Preço (7d) -19.64% Variação de Preço (7d) -19.64%

O preço em tempo real de MEDXT (MEDXT) é $0.00122896. Nas últimas 24 horas, MEDXT foi negociado entre a mínima de $ 0.00119801 e a máxima de $ 0.00133807, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEDXT é $ 0.00342141, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEDXT variou -0.06% na última hora, -7.59% nas últimas 24 horas e -19.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MEDXT (MEDXT)

Capitalização de mercado $ 25.63M$ 25.63M $ 25.63M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.72M$ 30.72M $ 30.72M Fornecimento Circulante 20.86B 20.86B 20.86B Fornecimento total 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

A capitalização de mercado atual de MEDXT é $ 25.63M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEDXT é 20.86B, com um fornecimento total de 24997400000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.72M.