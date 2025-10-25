O que é MAX (MAX)

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies. Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond. Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency. Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies. Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond. Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de MAX (MAX) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do MAX (em USD)

Quanto valerá MAX (MAX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MAX (MAX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MAX.

Confira a previsão de preço de MAX agora!

MAX para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de MAX (MAX)

Compreender a tokenomics de MAX (MAX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MAX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MAX (MAX) Quanto vale hoje o MAX (MAX)? O preço ao vivo de MAX em USD é 0.00165603 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MAX para USD? $ 0.00165603 . Confira o O preço atual de MAX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MAX? A capitalização de mercado de MAX é $ 1.66M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MAX? O fornecimento circulante de MAX é de 999.67M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MAX? MAX atingiu um preço máximo histórico de 0.207775 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MAX? MAX atingiu um preço minímo histórico de 0.00107984 USD . Qual é o volume de negociação de MAX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MAX é -- USD . MAX vai subir ainda este ano? MAX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MAX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o MAX (MAX)