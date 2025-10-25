Informações de preço de Matchy ($MATCHY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -23.56% Variação de Preço (7d) -23.56%

O preço em tempo real de Matchy ($MATCHY) é --. Nas últimas 24 horas, $MATCHY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $MATCHY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, $MATCHY variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -23.56% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Matchy ($MATCHY)

Capitalização de mercado $ 135.74K$ 135.74K $ 135.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 135.74K$ 135.74K $ 135.74K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,997,307.060397 999,997,307.060397 999,997,307.060397

A capitalização de mercado atual de Matchy é $ 135.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $MATCHY é 1000.00M, com um fornecimento total de 999997307.060397. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 135.74K.