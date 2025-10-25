O preço ao vivo de Matchy hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $MATCHY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $MATCHY facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Matchy hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $MATCHY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $MATCHY facilmente na MEXC agora.

Preço de Matchy ($MATCHY)

Preço em tempo real de 1 $MATCHY para USD

$0.00013574
$0.00013574$0.00013574
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Matchy ($MATCHY)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:34:43 (UTC+8)

Informações de preço de Matchy ($MATCHY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-23.56%

-23.56%

O preço em tempo real de Matchy ($MATCHY) é --. Nas últimas 24 horas, $MATCHY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $MATCHY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, $MATCHY variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -23.56% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Matchy ($MATCHY)

$ 135.74K
$ 135.74K$ 135.74K

--
----

$ 135.74K
$ 135.74K$ 135.74K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,307.060397
999,997,307.060397 999,997,307.060397

A capitalização de mercado atual de Matchy é $ 135.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $MATCHY é 1000.00M, com um fornecimento total de 999997307.060397. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 135.74K.

Histórico de preços de Matchy ($MATCHY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Matchy em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Matchy em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Matchy em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Matchy em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-25.04%
60 dias$ 0-67.94%
90 dias$ 0--

O que é Matchy ($MATCHY)

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

Previsão de preço do Matchy (em USD)

Quanto valerá Matchy ($MATCHY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Matchy ($MATCHY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Matchy.

Confira a previsão de preço de Matchy agora!

$MATCHY para moedas locais

Tokenomics de Matchy ($MATCHY)

Compreender a tokenomics de Matchy ($MATCHY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token $MATCHY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Matchy ($MATCHY)

Quanto vale hoje o Matchy ($MATCHY)?
O preço ao vivo de $MATCHY em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de $MATCHY para USD?
O preço atual de $MATCHY para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Matchy?
A capitalização de mercado de $MATCHY é $ 135.74K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de $MATCHY?
O fornecimento circulante de $MATCHY é de 1000.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $MATCHY?
$MATCHY atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $MATCHY?
$MATCHY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de $MATCHY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $MATCHY é -- USD.
$MATCHY vai subir ainda este ano?
$MATCHY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $MATCHY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:34:43 (UTC+8)

