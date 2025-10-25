O que é Mashida (MSHD)

Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform. Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token. Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone.

Recurso de Mashida (MSHD) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Mashida (MSHD)

Compreender a tokenomics de Mashida (MSHD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MSHD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Mashida (MSHD) Quanto vale hoje o Mashida (MSHD)? O preço ao vivo de MSHD em USD é 0.01720894 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MSHD para USD? $ 0.01720894 . Confira o O preço atual de MSHD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Mashida? A capitalização de mercado de MSHD é $ 172.10M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MSHD? O fornecimento circulante de MSHD é de 10.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MSHD? MSHD atingiu um preço máximo histórico de 0.02299756 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MSHD? MSHD atingiu um preço minímo histórico de 0.0057113 USD . Qual é o volume de negociação de MSHD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MSHD é -- USD . MSHD vai subir ainda este ano? MSHD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MSHD para uma análise mais detalhada.

